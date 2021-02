In zwei Schulen im Kanton St.Gallen fanden vergangene Woche Flächentests statt, da jeweils mehrere Fälle des mutierten Virus bekannt waren. Die Resultate liegen nun vor. Im Schulhaus Engelwies in St.Gallen wurden insgesamt 168 Proben entnommen. Vier Schülerinnen und Schüler wurden positiv auf das Coronavirus getestet und in Isolation gesetzt – bei allen vier konnte das mutierte Coronavirus nachgewiesen werden. Zwei Klassen sowie enge Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Im Schulhaus Wis in Wattwil wurden 190 Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen getestet, in 16 Fällen wurde das Coronavirus nachgewiesen. Bei zwei Schülerinnen und Schülern wurde die Mutation festgestellt. Alle 16 Kinder befinden sich in Isolation und die engen Kontaktpersonen sowie zwei Klassen in Quarantäne.

Mit den mutierten Fällen, die bereits bekannt waren, konnten neue Virusvarianten bei insgesamt zwölf Schülerinnen und Schülern in den beiden Schulhäusern nachgewiesen werden. Um welche Virusvariante es sich dabei handelt, werde nicht mehr unterschieden, sagt Karen Peier, stellvertretende Leiterin des Kantonsarztamts: «Wir sequenzieren das nicht mehr. Wir wissen einfach, dass es sich um eine Übergruppe zur englischen und südafrikanischen Variante handelt.»

Aufgrund dieser Testresultate sei kein Ausbruch in einer der Schulen festzustellen: «Kinder oder Erwachsene, die negativ getestet wurden, können sich somit in den Sportferien frei bewegen.» Einen weiteren Coronatest nach den Sportferien werde es nicht mehr geben. «In den Sportferien sind die Kinder meist mit den Familien in den Ferien und durchmischen sich weniger mit Schülern anderer Klassen, somit ist die Gefahr gleich gross, wie bei anderen Personen.»

Eine Schulschliessung wäre gemäss Karen Peier im Kanton St.Gallen sowieso keine Option: «Wenn, dann wechseln wir in den Fernunterricht, das aber auch nur, wenn ein Ausbruch in mehreren Klassen festgestellt werden kann und die Fälle miteinander verlinkt werden können.» In so einem Fall würde es erneut eine Massentestung geben.

Die Erfahrung mit den Spucktests an den beiden Schulen sei sehr gut gewesen: «Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen haben mitgemacht und es als nicht unangenehm empfunden.» Bei einem Rachenabstrich wäre die Bereitschaft gemäss Karen Peier vermutlich nicht gleich hoch gewesen. «Der einzige Nachteil ist, dass wir das Resultat nicht gleich haben. Aufgrund der Corona-Mutationen mussten wir die Proben aber sowieso im Labor auswerten lassen.» In nur eineinhalb Stunden seien die Tests im Schulhaus Engelwies durch gewesen.

Dass sich das mutierte Virus schneller verbreitet, konnte gemäss Peier in den beiden Schulhäusern nicht festgestellt werden. «Dafür hätten wie viel mehr Fälle identifizieren müssen. Ausserdem wurde keine der Oberstufenschüler, der erwachsenen Lehrpersonen oder des Personals, die Maske trugen, positiv getestet.» Alle 16 Schüler, die positiv waren, hätten keine Symptome gezeigt – nur sechs hätten die Mutation gehabt. «Mit dem Bild, dass wir in den beiden Schulhäusern bekommen haben, müssen wir sagen, dass sich die mutierte Variante nicht schneller ausbreitet.»

