Country-Star Carrie Underwood wird mit Hollywood-Stern geehrt

Wird auf dem "Walk of Fame" in Hollywood verewigt: die 35-jährige US-Country-Sängerin Carrie Underwood. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Invision/CHRIS PIZZELLO

Ein Country-Star kommt in Hollywood zu Ehren: Am 20. September soll die US-Sängerin Carrie Underwood (35) auf dem berühmten «Walk of Fame» im Herzen von Hollywood eine Sternenplakette mit ihrem Namen enthüllen.