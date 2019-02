Coverband oder nicht?

Wird präsentiert von:

Ende März spielen hochkarätige Coverbands in der Stadt und im Skigebiet von Davos. Fast zu jeder Tages- und Nachtzeit finden Konzerte statt. Bei der Parsennhütte, in der legendären Bolgenschanze oder im nostalgischen Montanasaal (mehr Infos gibt es hier).

Kannst du die Bands von den originalen Stars unterscheiden? Teste dein Wissen in unserem Quiz und mache beim Wettbewerb mit. Am Ende des Quiz erhältst du ein Codewort, mit dem du dich am Gewinnspiel anmelden kannst.

Dem Gewinner schenken wir ein verlängertes Wochenende (vom Donnerstag, 28. März 2019, bis am Sonntag, 31. März 2019) im 5 Sterne Hotel InterContinental in Davos für zwei Personen. Dazu gibt es Halbpension, Skipässe für Freitag bis Sonntag, zwei Tickets fürs Vorkonzert von Tina Turner alias Totally Tina in Zürich am Samstag, 2. März 2019, und zwei Coverpässe, gültig für die Teilnahme an allen Konzerten (ohne Dinner-Show).