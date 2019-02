Schweizerinnen verlieren Podestplätze

Joana Hählen freute sich doch zu früh über ihren ersten Weltcup-Podestplatz. Die Berner Oberländerin ist im neuesten Klassement Vierte statt Zweite © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Die chaotische Zeitmessung in der Weltcup-Abfahrt der Frauen am Samstag in Crans-Montana bringt noch einmal ein anderes Klassement hervor.