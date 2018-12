Credit-Suisse-Manager kaufen eigene Aktien

CS-Chef Tidjane Thiam: Hat er im grossen Stile für sich selbst Credit Suisse-Aktien gekauft? (Archivbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Am Mittwoch kündigte das Management der Credit Suisse am Investorentag ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an. Gleichentags erwarben Personen aus dem Top-Management der Grossbank Aktien im Gesamtwert von 6,2 Millionen Franken.