Die Grossbank will an ihrem Broker-Joint-Venture in China eine Mehrheit übernehmen. (Archivbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Die Credit Suisse will an ihrem Gemeinschaftsunternehmen in China die Mehrheit übernehmen. Die Schweizer Grossbank schiesse weiteres Kapital in das Institut ein, das auf Dienstleistungen für den Kapitalmarkt spezialisiert ist.