Dachgeschoss von Einfamilienhaus in Brand

Feuerwehreinsatz in Meinisberg BE: In der Nacht auf Samstag ist in Meinisberg ein Dachgeschoss eines Hauses in Brand geraten. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

In Meinisberg BE ist in der Nacht auf Samstag das Dach eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Zwei Personen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.