Nach einem Blitzeinschlag fing das Wohnhaus auf dem Chatzensteig in Muolen Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. © Kapo St. Gallen

Ein Blitzeinschlag hat am Mittwochabend in Muolen SG ein Wohnhaus in Brand gesetzt. Der Dachstock des Hauses brannte komplett aus. Es entstand hoher Sachschaden.