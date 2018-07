Dachstockbrand in Berner Patrizierhaus

In der Berner Altstadt ist am Montagabend in einem Dachstock ein Feuer ausgebrochen. © Sebastian Gänger, Keystone-SDA

In der Berner Altstadt ist am Montag der Dachstock eines unbewohnten Patrizierhauses in Brand geraten. Sechs Personen aus einem Nachbarhaus wurden evakuiert. Zwei Personen wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Die Feuerwehr stand auch in der Nacht im Einsatz.