Dalai Lama aus Spital in Neu Delhi entlassen

Der Dalai Lama (4.v.l.) verlässt nach dreitägiger Behandlung das Spital in Neu Delhi. © KEYSTONE/AP/RISHI LEKHI

Der Dalai Lama ist am Freitag aus dem Spital entlassen worden. Wegen einer leichten Lungenentzündung war das religiöse Oberhaupt der Tibeter seit Dienstag in einer Privatklinik in Neu Delhi in Behandlung gewesen.