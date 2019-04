Liegt mit einer Infektion im Spital in Indien: der Dalai Lama, das geistliche Oberhaupt der Tibeter. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP

Der Dalai Lama liegt mit einer Infektion in der Brust in einem Spital in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Es gehe dem 83-Jährigen aber schon wieder viel besser, sagte Sprecher Tenzin Taklha am Mittwoch.