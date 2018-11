Damien Brunners Gala gegen seinen Ex-Klub Lugano

Dafür verantwortlich war in erster Linie ein Mann: der ex-Luganese Damien Brunner, der auf diese Saison hin zu Biel gewechselt hatte. Der gebürtige Klotener zeigte sich dabei als Spezialist für späte Tore.

In den letzten 84 Sekunden des Mitteldrittels machte er mit zwei Treffern aus einem 1:2-Rückstand eine Führung. Und knapp zwei Minuten vor Schluss erhöhte er auf 4:2. Nach einem schnellen Konter liess er Luganos Elvis Merzlikins im Eins-gegen-eins-Duell keine Chance. Lugano gelang ohne Goalie nur noch der Anschlusstreffer.

Der einst stolze Leader Biel kam fast aus dem Nichts zum ersten Sieg nach zuletzt vier Niederlagen. Das erste Drittel hatte Lugano klar für sich entschieden und lag folgerichtig 2:0 in Führung. Die Seeländer blieben aber ruhig und kehrten durch zwei Powerplay-Tore in die Partie zurück. Danach hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können.

Lugano – Biel 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)

6021 Zuschauer. – SR Wiegand/Oggier, Castelli/Wüst. – Tore: 13. Bürgler (Lapierre) 1:0. 19. Haapala (Chorney) 2:0. 26. Hügli (Ausschluss Hofmann) 2:1. 39. (38:36) Brunner (Rajala/Ausschlüsse Morini, Reuille; Earl) 2:2. 40. (39:40) Brunner (Pedretti) 2:3. 59. (58:08) Brunner 2:4. 60. (59:48) Fazzini (Ausschlüsse Lapierre; Maurer, Taschantré) 3:4 (ohne Torhüter). – Strafen: 4mal 2 plus 10 (Sannitz) Minuten gegen Lugano, 5mal 2 Minuten gegen Biel. – PostFinance-Topskorer: Hofmann; Rajala.

Lugano: Merzlikins; Ulmer, Wellinger; Loeffel, Riva; Chiesa, Chorney; Ronchetti, Jecker; Walker, Lajunen, Jörg; Haapala, Sannitz, Hofmann; Morini, Lapierre, Fazzini; Bürgler, Romanenghi, Reuille.

Biel: Hiller; Egli, Salmela; Sataric, Kreis; Moser, Maurer; Neuenschwander; Brunner, Fuchs, Earl; Riat, Diem, Rajala; Schmutz, Tschantré, Hügli; Künzle, Tanner, Pedretti.

Bemerkungen: Lugano ohne Vauclair (krank), Klasen (überzähliger Ausländer), Bertaggia, Cunti, Sartori, Biel ohne Forster, Lüthi, Dufner, Pouliot und Fey (alle verletzt). Timeout Lugano (60.), ab 58:32 ohne Torhüter.

(SDA)