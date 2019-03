Dana Pelizaeus – Ein guter Plan

Sie setzt darin auf vereinte Kräfte wenn es heisst: Wir woll´n gemeinsam oben steh´n. Seit ihrem Auftritt in «Immer wieder sonntags» bei Stefan Mross mit «Mir fliegen die Wolken weg» ist die Mitt-Zwanzigerin aus dem Herzen des Ruhrgebietes einem grösseren Publikum bekannt. Mit ihrer letzten Single «Gäb´s dich doch zweimal» von September 2018 erreichte sie eine ganze Zeit lang über 300 Airplays die Woche. Eins ihrer Highlights in 2018 war sicherlich die Moderation des CSD in Köln auf der Hauptbühne am Heumarkt. (mute.music.publishing)