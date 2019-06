Daniel Craig trainiert für letzten Bond-Dreh

Geballte Muskelkraft von 007-Darsteller Daniel Craig, der sich momentan intensiv auf die Wiederaufnahme der Dreharbeiten zum 25. Bond-Film vorbereitet. Vor einem Monat hatte sich Filmstar den Knöchel verletzt und musste kurzzeitig aus der Produktion aussteigen. Nun sieht es so aus, als ob Craig seine Rolle als James Bond bald wieder aufnehmen kann. In einer Woche soll es mit den Dreharbeiten weitergehen.

#007 Daniel Craig hitting the gym hard @pinewoodstudios, prepping for shooting next week! #Bond25 📷 @GregWInsight pic.twitter.com/PrXZDnSX0O

— James Bond (@007) June 15, 2019