Daniela Lager wird neue «Puls»-Moderatorin

Beim Gesundheitsmagazin folgt Daniela Lager auf Odette Frey, die sich beruflich neu orientieren will und SRF per Ende September verlässt. Im Oktober führt Pascale Menzi durch die Sendung, die Stellvertreterin der Hauptmoderatorin ist und auch in Zukunft sein wird, wie SRF am Dienstag mitteilte.

Daniela Lager ist seit 1985 als Moderatorin für Radio und Fernsehen im Einsatz. Ihre Laufbahn begann sie beim Schaffhauser Radio Munot, später arbeitete sie unter anderem für TeleZüri. Seit 2000 arbeitet sie für SRF, zuerst als Moderatorin und Redaktorin der «Tagesschau» und danach 13 Jahre beim Nachrichtenmagazin «10vor10».

Im Herbst 2016 stiess sie als Gesprächsleiterin zur Radiotalkshow «Persönlich». Ausserdem arbeitete Daniela Lager weiter als Redaktorin und Reporterin für «10vor10». Ihr Pensum als TV-Newsjournalistin gibt sie nun auf.

