Daniela Martinez – Der Sonnenschein und Du

«Der Sonnenschein und Du – Shalalalala….» So klingt der Sommer 2019 bei Daniela Martinez ! In der Originalversion ist dieser gute Laune Sommersong bereits auf ihrem 2013-er Album «Angekommen bei Dir» enthalten. In den vergangenen Jahren entwickelte sich genau dieser Titel bei ihren Live-Auftritten zum wahren Publikumsliebling und so entstand die Idee, ihn neu abzumischen und im Sound der aktuellen Schlagerzeit neu zu veröffentlichen!