Ryf wird Sechste am Triathlon Alpe d’Huez

Die je vierfache 70.3.-Ironman- sowie Ironman-Weltmeisterin Daniela Ryf nähert sich langsam ihrer Bestform © KEYSTONE/FRE 132414 AP/MARCO GARCIA

Die auch in dieser Saison noch ungeschlagene Daniela Ryf imponiert mit dem 6. Rang overall am anspruchsvollen Langdistanz-Triathlon auf die legendäre Alpe d’Huez in Frankreich.