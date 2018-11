Danke, «Arno Del Furto»

Arno Del Curto war während der letzten beiden Jahrzehnte sowohl bei den Spielern als auch den Fans beliebt – nicht zuletzt wegen seiner witzigen Sprüche und Ausraster. Wenn ein Journalist ihn nach seiner Meinung fragte, nahm er kaum je ein Blatt vor den Mund.

«O Captain, my Captain»

Mit der Nachricht, dass der St.Moritzer von seinem Amt als HCD-Trainer zurücktreten werde, schockierte er seine Fans. Diese verglichen ihn auf Twitter beispielsweise mit dem Lehrer John Keating in «Dead Poets Society». Im Film mit dem verstorbenen Schauspieler Robin Williams drücken die Schüler ihre Anerkennung aus, indem sie auf die Pulte steigen und «O Captain, my Captain» – ein Auszug aus dem gleichnamigen Gedicht von Walt Whitman – rufen.

#ArnodelCurto tritt beim @HCDavos_off nach 22 Jahren zurück. Alle auf dem Pult stehend für Arno: "O Käpt'n, mein Käpt'n…" — CoachingZone (@CoachingZoneApp) November 27, 2018

«Wie wenn der Papst stirbt»

Andere vergleichen den 62-Jährigen gar mit dem Papst. Armin ist überzeugt: Hört Del Curto als HCD-Trainer auf, ist das «fast wie wenn der Papst stirbt, nur wichtiger».

Arno Del Curto ist nicht mehr Trainer beim #HCD, fast wie wenn der Papst stirbt, nur wichtiger! — Armin Züger ♟ (@ArminZueger) November 27, 2018

Auch Lucas dankt Arno für die «tollen Jahre». «Du bist der Papst des Eishockeys. Du hast uns so viele Emotionen beschert.»

Danke Arno für die tollen Jahre. Du bist der #papst des Eishockeys. #hcd #arnodelcurto. Du hast uns so viele Emotionen beschert. #eishockey — Lucas Berbig (@LucasBerbig) November 27, 2018

Ein Leben ohne Del Curto beim HCD? 😭

Emotional ist auch dieses Gif, das eine Twitter-Userin gepostet hat. Sie kann sich ein Leben ohne Del Curto beim HC Davos kaum vorstellen. «Seit ich auf der Welt bin, ist Arno Del Curto Trainer beim HCD. Nun soll dies vom einen Tag auf den anderen ändern?»

Seit ich auf der Welt bin ist Arno del Curto Trainer beim HCD. Nun soll dies vom einen Tag auf den anderen ändern? pic.twitter.com/cZ52B5jv3p — m. (@mxdlxinx) November 27, 2018

Auch Thomas lässt lieber Taten als Worte sprechen. Zum Rücktritt des Bündners twittert er: «Ich verneige mich!»

Ich verneige mich!#arnodelcurto Ära in Davos vorbei: Arno Del Curto tritt nach 22 Jahren als HCD-Trainer zurück pic.twitter.com/7f4wGadjzj — Thomas Häfliger (@Thomas_toao) November 27, 2018

Arno, der Autor?

In vier Jahren ist Arno Del Curto 66-jährig. Dann fängt das Leben bekanntlich erst an. Jonas hat bereits einen Vorschlag, was der Trainer mit seiner freigewordenen Zeit anstellen könnte: «Ich hoffe, Arno Del Curto schreibt nun ein Buch. Seine Art als Mensch, die hat mich schon immer fasziniert!»

«Kann gleich zum Kerzenziehen»

Auch die Schweizer Prominenz ist traurig, dass in Davos eine Ära zu Ende geht. «Schweizer Hockey ohne Arno! Da kann ich gleich zum Kerzenziehen», meint Moderator Roman Kilchsperger.

Der Bündner Radiomoderator Fabio Nay pflichtet ihm auf Instagram bei. «Trainer meines Lebens!»

Aus «Curto» wird «Furto»

Natürlich lassen auch die ersten Flachwitze nicht auf sich warten. Heisst Arno Del Curto jetzt, wo er furt geht, «Arno Del Furto»? Kann man sich ja mal fragen.

Vielen wird Arno Del Curto wegen seiner hemdsärmligen Art in Erinnerung bleiben. Am bekanntesten ist wohl der Spruch mit der Brechstange:

