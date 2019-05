Danny Rose feiert Final-Einzug mit Bier

Im Amateur-Fussball ist eine solche Szene wahrlich nichts Spezielles: Ein Spieler feiert ein Sieg mit einem Bier. Im Profifussball aber, erst recht in der Champions League, gibt es solche Szenen in der Regel nicht und wenn, dann höchstens nach einem Final-Sieg.

Danny Rose schien das nach der spektakulären Wende gegen Ajax alles nicht zu kümmern. Ausgelassen liess er sich von den Fans feiern. Mit einem Bier in der Hand, wie Fotos und Tweets beweisen.

Love Danny Rose for having a beer on the pitch at full time. #Tottenham #COYS pic.twitter.com/frXx93YTst — Harry Broadbent (@HarryBBroadbent) May 9, 2019

Offenbar hat sich der Tottenham-Spieler nach der Zitterpartie ein Bier gegönnt. Doch wie dieser Tweet zeigt, war auch Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino bestens mit Heineken Bier versorgt.

Beers up if you love Tottenham pic.twitter.com/I7qfydJWYV — Zein (@TheAliZein_) May 9, 2019

Heineken ist zwar Sponsor der Champions League und hätte man die Männer mit einem anderen Bier in der Hand auf dem Spielfeld gesehen hätte es wohl ziemlichen Ärger gegeben. Trotzdem ist Heineken ein holländisches Bier und die Mannschaft, die Tottenham in letzter Sekunde um den Finaleinzug gebracht hat – Ajax Amsterdam – kommt aus Holland. Daher ist die Bierflasche in der Hand von Rose mindestens in zweierlei Hinsicht fraglich: In jener der eigenen Fitness und in jener der Loyalität dem bezwungenen Gegner gegenüber.

(cas/enf)