Dario Cologna hielt auch im Diagonalschritt mit

Dario Cologna darf den kommenden Saisonhöhepunkten mit einem Lächeln entgegen blicken. © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Dario Cologna beendet die dreitägige Minitour in Lillehammer im 10. Rang. In der Verfolgung über 15 km klassisch verteidigt der Bündner seine Top-Ten-Klassierung in der Schlussetappe erfolgreich.