Der Bündner hatte am Samstag in Val di Fiemme im Massenstart-Rennen über 15 km einen Reizhustenanfall erlitten. Im Gesamtklassement hegte der vierfache Sieger des Mehretappenrennens keine Ambitionen mehr. Vor der letzten Etappe lag Cologna in der Gesamtwertung mit einem Rückstand von knapp vier Minuten auf den Leader Johannes Klaebo auf Rang 12.

Für Cologna stehen nun die körperliche Genesung sowie die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften Ende Februar in Seefeld im Vordergrund.

(SDA)