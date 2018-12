Dario Cologna verzichtet auf Sprint

Konzentration auf den Sonntag: Dario Cologna wird in Davos nur über 15 km Skating an den Start gehen © KEYSTONE/AP NTB Scanpix/GEIR OLSEN

Dario Cologna wird am übernächsten Wochenende beim Heim-Weltcup in Davos nur das Distanzrennen am Sonntag bestreiten.