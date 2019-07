Das 1. Berner Schlager Open Air wird verschoben

Wer sich bereits Tickets gekauft hat muss keine Angst haben. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit fürs Verschiebe-Datum oder können bei Ticketcorner oder an der Ticketcorner-Vorverkaufsstelle bis zum 30.09.2019 zurückgegeben werden.

Als Entschädigung für die Wartezeit bis November verlosen wir unter allen, die sich bereits ein Ticket für das Berner Schlager Open Air gesichert haben, eine unvergessliche Reise für Zwei mit der Musik-Kreuzfahrt “Stars auf See”. Seien Sie dabei, wenn die Costa Victoria am 5. Oktober 2019 in Venedig in See sticht und erleben Sie eine Woche voller Konzerte von bekannten Stars wie Beatrice Egli, DJ Ötzi, Maite Kelly, Thomas Anders, Francine Jordi und Heimweh. Die Reise in einer Innenkabine Premium für zwei Personen hat einen Wert von CHF 3’380 – täglich neue Destinationen, stimmungsvolle Diskoabende, Entspannung und Vollpension an Bord inklusive.

Wer mitmachen möchte schreibt eine Mail auf contact@stargarage.ch. Teilnahmeschluss ist der 31.08.2019 Mehr Infos unter www.starsaufsee.ch (PD)