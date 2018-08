Das bisschen Regen verdunstet sofort

«Es braucht andauernden Landregen, damit das Feuerverbot aufgehoben wird», sagt Adrian Stieger vom Amt für Bevölkerungsschutz und Armee des Kantons Thurgau. Obwohl es in den letzten Tagen immer wieder Gewitter gab, bleibt das Feuerverbot in allen Kantonen in der Ostschweiz bis auf Weiteres bestehen. «Der Niederschlag verdunstet direkt wieder und geht in die Luft statt in den Boden», sagt Stieger.

Lockerung des Verbots in der Zentralschweiz

Die Kantone Obwalden, Nidwalden und Uri haben ihr Feuerverbot am Dienstag gelockert. Ab sofort gilt kein absolutes Feuerverbot mehr im Freien, sondern nur noch im Wald und in Waldesnähe. Offenbar hat es hier genügend Regen gegeben, dass man wieder Feuer entfachen darf.

Ostschweiz hält an Verbot fest

In der Ostschweiz dagegen war die Niederschlagsmenge zu klein. «Es hat nur wenig geregnet», sagt Forstingenieur Martin Attenberger aus Appenzell Innerrhoden. In allen Kantonen des FM1-Landes bleibt das absolute Feuerverbot in Kraft. Im Thurgau, in St.Gallen, in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden und in Teilen des Kantons Graubünden darf weiterhin kein Feuer entzündet werden, gegrillt wird nur noch mit Gas. «Andauernder Landregen über mehrere Tage müsste fallen, damit das Feuerverbot aufgehoben werden könnte», sagt Attenberger.

Kein Regen in Sicht

Das Feuerverbot gilt bis auf Weiteres, zumal die Wettervorhersage für die kommenden Tage wieder Sonnenschein und eine Temperatur über 25 Grad ankündigt. Die Kantone Thurgau, St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden haben am Montag mitgeteilt, dass das Verbot nicht gelockert wird, die Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden wird die Lage heute neu beurteilen. Da der Kanton allerdings von Ausserrhoden und St.Gallen umgeben ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch hier das Feuerverbot bestehen bleibt.

Dasselbe gilt für Liechtenstein. Am Staatsfeiertag am heutigen Mittwoch gibt es statt des traditionellen Feuerwerks eine Lichtshow.

(abl/enf)