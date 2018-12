Das Ding war in meinem Tiefkühl-Spinat

1. Akt: das Ereignis

Es geschah an einem Dienstagabend. Nichts ahnend sass ich am Tisch, ass Kartoffeln und Lidl-Tiefkühlspinat und schaute meinen Mitbewohern zu, die sich irgendeine Sitcom am TV reinzogen. Abgelenkt von der Flimmerkiste und den Mitbewohnern schauflte ich mir noch eine Gabel Spinat in den Mund, als ich plötzlich zwischen meinen Zähnen ein unerwartet hartes Stück Spinat spürte. «Vielleicht habe ich aus Versehen ein Stück Verpackung mitgekocht», schoss es mir durch den Kopf. Ich versuchte, das Ding im Mund vom Spinat zu trennen und spuckte es auf den Teller. Doch das war keine Verpackung, was da gerade zwischen meinen Zähnen war. Es war ein Käfer. Ein schwarzer, fetter Käfer. Halbiert, wohlgemerkt. Keine Ahnung, wo die andere Hälfte ist.

Hey @lidl, danke für die Extra-Proteine in eurem TK-Spinat 🤙🏻 (Keine Ahnung, wo die andere Hälfte des Käfers ist. Will es auch nicht unbedingt wissen) 🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/ALznrsFZCY — Lena Rhyner (@lena_rhyner) November 20, 2018

2. Akt: der Verarbeitungsprozess

Auch wenn ich zum Glück eine hohe Toleranzgrenze habe, war das für mein Gehirn doch etwas, das man in der Nacht irgendwie verarbeiten muss. Ich träumte von Franz Kafkas «Die Verwandlung» und wie ich mich in einen lebensgrossen Käfer verwandelte. Und ich schwöre, als ich in der Nacht kurz in das mit flimmrigem Neonlicht beleuchtete Badezimmer tapste, glich meine Silhouette im Spiegel kurz der eines Käfers.

3. Akt: das Nachspiel

Da die andere Hälfte des Käfers nicht zum Vorschein kam, fand ich es nur fair, Lidl für die Extra-Proteine im Tiefkühl-Käferspinat zu danken, sie aber auch darauf hinzuweisen, dass die andere Hälfte unauffindbar war. Vielleicht ist sie ja bei jemand anderem in der Packung?

Nach Ausfüllen diverser Formulare lag eine Woche später ein Brief mit dem Lidl-Logo in meinem Briefkasten. Drin war ein Entschuldigungsschreiben und ein Gutschein für fünf Franken, ich solle mich doch nochmals von ihren Produkten überzeugen…

Ich kaufe mir bestimmt keinen Spinat damit.

(rhy)