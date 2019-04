Dreiseenland gründet neuen Verein

Juni 2017 in Ins: Wegen der Hitze wird ein Feld im Berner Seeland bewässert. (Archivbild) © KEYSTONE/THOMAS DELLEY

Das Dreiseenland im Gebiet der Kantone Bern, Freiburg, Neuenburg, Solothurn und Waadt will sich auf nationaler Ebene mehr Gehör verschaffen. Am Freitag versammeln sich Kantons- und Gemeindevertreter in Murten FR, um mit diesem Ziel einen neuen Verein zu gründen.