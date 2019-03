Das Ende für den Mixed-Wettbewerb in Perth

Roger Federer und Belinda Bencic halten am 5. Januar 2019 in Perth den gewonnenen Pokal in die Höhe © KEYSTONE/EPA AAP/TONY MCDONOUGH

Der Hopman Cup wird künftig nicht mehr in Perth stattfinden. Der Mixed-Teamwettbewerb in Westaustralien muss Platz machen für den neuen ATP Cup zu Beginn der Tennis-Saison 2020 in Australien.