Erstes «digital» gebautes Haus der Welt

In den Gästezimmern gibt es nur wenig Ausblick nach draussen. Die Fassade besteht aus einer milchig durchscheinenden Membran, die Helligkeit, aber auch Schutz vor zu schnellem Aufheizen verspricht. © KEYSTONE/WALTER BIERI

Roboter setzten komplexe Holzmodule zusammen und erschufen elegant geschwungene Mauern, ein 3D-Drucker produzierte die Schalung für eine Geschossdecke. Nun ist das Bauwerk fertig: Am Mittwoch wurde das «DFAB House» am «Nest»-Gebäude in Dübendorf ZH eröffnet.