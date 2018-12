«Das gibt höchstens farbigen Nebel»

Der letzte Tag des Jahres 2018 startet bewölkt und kühl. «Auch in den Bergen wird es eine ausgedehnte Bewölkung geben», sagt Patrick Sutter, Meteorologe bei MeteoNews gegenüber FM1Today. Im tieferen Osten und in Vorarlberg wird es auch zu Niederschlägen kommen. Die Schneefallgrenze liegt bei 500 bis 700 Meter über Meer.

Dämpfer für Feuerwerkfans

«Es ist aber nicht so, dass es in diesen Gebieten weiss wird, der Niederschlag ist sehr schwach», so der Wetterexperte Sutter. Die Sonne wird sich den ganzen 31. Dezember kaum zeigen und gegen Abend zieht ein dichter Hochnebel bis auf knapp 1000 Meter über Meer auf.

Dies dürfte vor allem für Feuerwerkbegeisterte aus dem FM1-Land für Frust sorgen. «Der Nebel ist sehr dick. Wenn jemand Feuerwerk zündet, würde das wahrscheinlich höchstens zu farbigem Nebel führen», sagt Meteorologe Sutter.

Tiefe Temperaturen zum Jahreswechsel

Auch temperaturtechnisch zeigt uns der letzte Tag des Jahres die kalte Schulter. «Maximal rechnen wir mit einer Höchsttemperatur von ein Grad Celsius», sagt Sutter. Am 1. Januar kann es teilweise sogar einen Eistag geben. Auch im neuen Jahr liegen die Höchsttemperaturen zwischen null bis drei Grad Celsius. Dafür zeigt sich die Sonne immerhin in den Bergen wieder. «Wer kann, soll also in die Berge am 1. Januar, denn im Unterland wird sich der Nebel wahrscheinlich den ganzen Tag lang halten», sagt Sutter.

(red.)