Das gibt’s bald auf Netflix

2. AUGUST 2019

Dear White People: Ausgabe 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Während die Studenten von Winchester neue kreative Herausforderungen und romantische Möglichkeiten angehen, verändert ein charismatischer Professor das Leben auf dem Campus drastisch.

Basketball oder nichts – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Das Basketball-Team der Chinle Highschool im Navajo-Nation-Reservat Arizonas möchte seine isolierte Gemeinde durch einen Sieg bei den Meisterschaften mit Stolz erfüllen

Derry Girls: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der Wandel in Nordirland könnte endlich kommen. Aber die Schwierigkeiten der High School von Erin und ihren Freunden scheinen nicht nachzulassen.

Otherhood – NETFLIX FILM

Da sie sich am Muttertag vernachlässigt fühlen, fahren drei beste Freundinnen aus der Vorstadt nach New York City, um ihre erwachsenen Söhne zu überraschen.

Fragestunde mit den StoryBots: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Die StoryBots stehen bereit, um noch mehr Fragen von neugierigen Kindern zu beantworten – von “Warum sehen die Leute unterschiedlich aus” bis “Woher kommt Schokolade?”.

She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Catra und Adora reisen zur Crimson Waste und suchen nach Erlösung und Antworten, während Hordaks Suche nach dem Portal Etherias Realität gefährdet.

4. AUGUST 2019

Patriot Act with Hasan Minhaj: Ausgabe 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In dieser Comedyserie beleuchtet Hasan Minhaj jeden Sonntag auf scharfsinnige und nuancierte Weise Themen aus den Nachrichten, der Politik und Kultur weltweit.

5. AUGUST 2019

Nick für ungut: Teil 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Wenige Schritte von der Enthüllung des Betrügers entfernt – Nick arbeitet härter, schneller und klüger, um die Fehler der Thompsons zu korrigieren und ihren Vater aus dem Gefängnis zu holen.

Enter the Anime – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Diese rasante Dokumentation geht in eingehenden Interviews mit kreativen Köpfen dieses faszinierenden Genres einer spannenden Frage auf den Grund: Was ist Anime?

8. AUGUST 2019

Der nackte Regisseur – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In 1980s Japan, one determined man turned every crushing setback into opportunity. His name was Toru Muranishi, and he revolutionized his industry.

Wu Assassins – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ein Möchtegernkoch – der Letzte der Auserwählten – tut sich mit einem Mordkommissar zusammen, um ein uraltes Rätsel zu lösen und übernatürliche Mörder zu Fall zu bringen.

Dollar – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Trotz ihrer gegenseitigen Anziehung liefern sich Zeina und Werbemanager Tarek ein Rennen um eine sich im Umlauf befindende Dollarnote im Wert von einer Million Dollar.

9. AUGUST 2019

Sintonia – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Drei Teenager, die in der gleichen Favela von São Paulo leben, verfolgen ihre Träume und pflegen ihre Freundschaft in einer Welt voller Musik, Drogen und Religion.

Die Telefonistinnen: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Inmitten gesellschaftlicher Veränderungen im Jahr 1931, verstricken sich die Freunde in einen mysteriösen Todesfall und müssen gemeinsam daran arbeiten, ihn zu lösen. Es droht die Todesstrafe für eine der Frauen.

GLOW: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Gang startet eine Reihe von Shows im glamourösen Las Vegas., Doch Machtkämpfe, sexuelle Spannungen und wechselnde Prioritäten bedrohen ihre Beziehungen zueinander.

The Family – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Ermittlungsjournalisten entlarven The Fellowship, eine christliche fundamentalistische Organisation, die leise in den Korridoren der Macht von Washington, D.C., operiert.

Rockos modernes Leben: Alles bleibt anders – NETFLIX KIDS & FAMILY

Nach 20 Jahren im All kehrt Rocko in ein technisch fortgeschrittenes O-Town zurück. Seine neueste Mission: Er möchte seiner Lieblingsserie zu einem Comeback verhelfen.

Spirit – wild und frei: Pferdegeschichten – NETFLIX KIDS & FAMILY

Eine Mischung aus Musikvideos und Kurzgeschichten über Lucky und ihre Freunde bringen den Spaß und die Abenteuer von „Spirit – wild und frei“ erneut auf den Bildschirm.

Die Kinderdetektei – NETFLIX KIDS & FAMILY

Vier clevere Kinder gründen ihre eigene Detektei und berichten in Video-Blogs von ihren Abenteuern. Was gibt es Schöneres als Freundschaft?

13. AUGUST 2019

Tiffany Haddish Presents: They Ready – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Tiffany Haddish präsentiert sechs vielversprechende Nachwuchscomedians, die sich in jeweils halbstündigen Stand-up-Auftritten beweisen dürfen.

15. AUGUST 2019

Cannon Busters – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Mit einem Wartungsroboter und einem tödlichen Flüchtling sucht Freundschaftsdroide S.A.M. nach seinem besten Freund – dem Erben eines belagerten Königreiches.

Whindersson Nunes: Erwachsen – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Mit lustigen Anekdoten und ausgefallenen Songs kehrt der brasilianische YouTube-Star Whindersson Nunes zu seinen bescheidenden Wurzeln zurück.

16. AUGUST 2019

Better Than Us – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Im Moskau der nahen Zukunft sind Roboter allgegenwärtig. Doch eine Familie schafft sich versehentlich einen Killer-Androiden (Paulina Andreeva, „The Method“) an.

45 Umdrehungen – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Drei Personen bilden nicht nur eine komplizierte Dreiecksbeziehung, sondern gründen auch gemeinsam ein neues Plattenlabel und leben ein echtes Rock-n-Roll-Leben, und das mitten im konservativen Spanien der 1960er.

QB1: Beyond the Lights: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Drei Football-Phänomene, die nach Ruhm streben – Spencer Rattler, Lance LeGendre und Nik Scalzo – durchlaufen die ultimative Saison ihrer High School-Karriere.

Green Frontier – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Eine junge Kommissarin aus Bogotá muss zur Untersuchung von vier Frauenmorden in wildes Dschungelgebiet vordringen. Magie, Nazis und ihre eigene Herkunft erwarten sie.

Victim Number 8 (La víctima número 8) – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Nachdem ein Terroranschlag die Innenstadt von Bilbao erschüttert und Zerstörung hinterlassen hat, leitet die Polizei eine Untersuchung ein, um die Angreifer zu jagen.

MINDHUNTER: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Behavioral Science Unit entwickelt einen Killer-Instinkt und springt von der Theorie in die Praxis: Das FBI unterstützt die öffentliche Jagd nach einem Kinder-Serienmörder.

Einer von sechs – NETFLIX FILM

Ein werdender Vater (Marlon Wayans) erfährt, dass er ein Sechsling ist. Prompt begibt er sich auf die abenteuerliche Suche nach seinen einstigen Gebärmuttergefährten.

Die kleine Schweiz – NETFLIX FILM

Die Entdeckung des Grabes von Wilhelm Tells Sohn in einem Städtchen im Baskenland lassen in der zänkischen Bevölkerung Rufe nach dem Anschluss an die Schweiz laut werden.

Diagnosis – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Dr. Lisa Sanders widmet sich in dieser Dokumentation in Anlehnung an die Kolumne des New York Times Magazine der Diagnosestellung seltener und rätselhafter Krankheiten.

Invader Zim: Enter the Florpus– NETFLIX KIDS & FAMILY

Als Zim plötzlich wieder auftaucht, um Phase 2 seines bösen außerirdischen Plans zur Eroberung der Erde zu beginnen, macht sich sein langjähriger Erzfeind Dib daran, ihn ein für allemal zu entlarven…

Schulanfang für die Supermonster – NETFLIX KIDS & FAMILY

Vida geht nun in Pitchfork Pines zur Schule. Die Supermonster helfen ihrer neuen Freundin natürlich bei der Eingewöhnung. Schließlich ist vieles noch neu und ungewohnt.

20. AUGUST 2019

Simon Amstell: Set Free – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Simon Amstell erzählt in diesem Stand-up-Special mit introspektiver Aufrichtigkeit von seinen Neurosen, seinem Coming-out gegenüber seinem Vater, Beziehungen und mehr.

21. AUGUST 2019

Hyperdrive – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Straßenrennfahrer aus aller Welt testen auf dem größten und spektakulärsten Hinderniskurs aller Zeiten in ihren frisierten Karossen ihre Grenzen aus.

American Factory – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Diese Dokumentation von der Produktionsfirma der Obamas begleitet den Konflikt zwischen den chinesischen Eigentümern und amerikanischen Angestellten einer Fabrik in Ohio.

22. AUGUST 2019

Love Alarm – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In einer Welt, in der eine App den Menschen heimliche Verehrer in deren Umgebung aufzeigt, erlebt Kim Jojo zwar private Widrigkeiten, aber auch eine junge Liebe

23. AUGUST 2019

Rust Valley Restorers – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der Oldtimer-Autofan Mike Hall, sein Kumpel Avery und sein Sohn Connor tun wirklich alles Menschenmögliche, um Retro-Autos wiederherzustellen – und machen hoffentlich Profit.

El Pepe: Una vida suprema – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Dieser Dokumentarfilm begleitet José “Pepe” Mujica, ehemaliger politischer Gefangener, der zum uruguayischen Präsidenten wurde und spricht über sein Leben, seine Ideale und die Zukunft.

HERO MASK: Teil II – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Die Tochter eines ehemaligen LIVE-Wissenschaftlers könnte den Schlüssel zur Aufdeckung seiner Verbrechen besitzen, wenn James sie am Leben erhalten kann und den neuen Direktor der SSC abwehren kann.

27. AUGUST 2019

Dinner für Millionäre: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Eine neue Reihe an Lebensmittelunternehmern, die entschlossen sind, ihre eigenen Restaurants zu eröffnen, präsentieren einem Kreis von wählerischen Investoren köstliche Konzepte.

29. AUGUST 2019

Workin’ Moms: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Als sich Kate auf ihre neue Normalität einstellt, leitet Anne ihre Wut um, Frankie geht einen wichtigen beruflichen Schritt und Jenny versucht, eine bessere Mutter zu sein.

Falling Inn Love – NETFLIX FILM

Eine Unternehmerin (Christina Milian) hat ein Motel in Neuseeland gewonnen, das sie auf Vordermann bringen muss. Glücklicherweise gibt es attraktive Handwerker.

Kardec – NETFLIX FILM

Das Biopic des Regisseurs Wagner de Assis (“Nosso Lar”, 2010) erzählt die Geschichte des französischen einflussreichen Autors Allan Kardec, dem Gründer des Spiritismus.

30. AUGUST 2019

Droppin’ Cash: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die komplexe Serie beobachtet Musiker und Athleten in Los Angeles dabei, wie sie im großen Stile Geld ausgeben.

Styling Hollywood – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der Stylist und Innenarchitekt Jason Bolden und sein Ehemann Adair Curtis vom JSN Studio lassen den Zauber des roten Teppich auch zu Hause für die A-Listers Wirklichkeit werden.

DER DUNKLE KRISTALL: ÄRA DES WIDERSTANDS – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In diesem Prequel des Fantasy-Klassikers zetteln drei junge Gelflinge nach der Entdeckung eines grausamen Geheimnisses eine Rebellion gegen den brutalen Kaiser an.

The A List – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Wo die Höflichkeiten aufhören, beginnt eine kühlende neue Normalität. Willkommen auf der majestätischen – und mysteriösen – Peregrine Island.

La Grande Classe: alles beim Alten – NETFLIX FILM

Zwei beste Freunde besuchen ein Klassentreffen in ihrer Heimatstadt, wo sie es ihren einstigen Peinigern zeigen wollen. Doch auch alte Schwärmereien leben wieder auf.

Der kleine Bheem: einfach stark: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Begleiten Sie Bheem zu einer weiteren Staffel verspielter Streichen und Superhelden, während er fröhlich der Gefahr ausweicht und an unwahrscheinlichen Orten Freunde findet.

True and the Rainbow Kingdom: Wild Wild Yetis – NETFLIX KIDS & FAMILY

True und ihre Freunde lernen das Leben und die Gewohnheiten der Yetis kennen, einschließlich der Frage, wie wichtig die Yeti-Traditionen sind und wie schwierig es ist, Yeti-Drillinge zu babysitten.

Carole und Tuesday – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Als die Teilzeitangestellte Carole die wohlhabende Tuesday kennenlernt, merken beide, dass sie die ideale Musikpartnerin gefunden haben. Gemeinsam können sie es schaffen.

ERSCHEINT IM AUGUST

Der Pate von Bombay: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Während das Schicksal Mumbais auf dem Spiel steht, verfolgt Sartaj Singh eine Verbindung zu Ganesh Gaitondes drittem Vater. Der rätselhafte Guru hat einen katastrophalen Plan.

