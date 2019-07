«Das hässlichste Trikot seit Jahren»

«Das Dress kann man ja nicht ansehen, ohne Kopfschmerzen zu bekommen – geniale Taktik». Das ist nur einer von vielen Kommentaren unter dem Facebook-Post des Hamburger SV. Dieser hat sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2019/20 präsentiert. Das gewagte Design stösst mehrheitlich auf Widerstand.

Wir treffen die letzten Vorbereitungen vor dem Zweitligaauftakt und präsentieren euch (offiziell) unser neues Auswärtstrikot 👌 Wie gefällt es euch ❓🗣 Hier geht's zum HSV-Onlineshop und weiteren Bildern ➡ https://t.co/03k18VTSN0#nurderHSV #OfficialLeak pic.twitter.com/zmVWE8xI74 — Hamburger SV (@HSV) July 26, 2019

«Geht in die Geschichte ein»

Die Fans machen in den sozialen Netzwerken keinen Hehl aus ihrer Meinung. «Was für ein Schrott», schreibt ein User auf Instagram. Auf Twitter ist sich ein Nutzer sicher, dass dieses Trikot gar einen historischen Wert hat: «Ich denke, das geht in die Bundesligageschichte als eines der 5 hässlichsten Trikots ein.» Ein anderer gibt dem kreativen Schöpfer die Schuld: «Dies war bestimmt der letzte Job des Designers», schreibt er.

«Ein gammeliges Lachsbrötchen»

Manche empfinden das neue Auswärtstrikot gar als Angriff auf die Betrachter. «Warum tut ihr uns sowas bloss an? Haben wir nicht genug gelitten?», lautet ein Kommentar unter dem Facebook-Post. Ein anderer Facebook-User meint trocken: «Schaut in die Gesichter auf dem Bild und beantwortet euch die Frage damit selbst.» Ein weiterer User vergleicht die Farbe des Trikots mit schlecht gewordenem Essen: «Sieht aus wie ein gammeliges Lachsbrötchen.»

Rosa gleich Erfolg?

Offenbar können noch nicht alle glauben, dass es der HSV mit diesem Auswärtstrikot wirklich ernst meint. «Ha, fast hättet ihr mich gekriegt. Jetzt könnt ihr mal die richtigen Trikots zeigen, bitte», schreibt ein Facebook-User. Er dürfte enttäuscht werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Hamburg in pinken Shirts aufläuft. Zum ersten Mal war das schon in der Saison 1976/77 der Fall. Damals spielten die Hanseaten in neon-pinken Shirts. Zu dieser Zeit stand das rosa-pinke Dress für Erfolg in Hamburg. Im Jahr 1976 wurde der HSV Pokal-Sieger. Vielleicht klappt’s ja mit pink mit dem Aufstieg.

(kov)