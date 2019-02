Das ist das Raserauto

In der Nacht auf Sonntag raste ein 34-jähriger Deutsche mit 249 Stundenkilometer auf der A7 in Richtung Frauenfeld. Die Kantonspolizei Thurgau war gerade dabei, mobile Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen, und erwischten den in Basel lebenden Mann. Er wurde verhaftet und das Auto beschlagnahmt. Der Schweizer Führerausweis wurde dem Mann entzogen.

Die Kantonspolizei Thurgau führte auf der Autobahn A7, Fahrtrichtung Kreuzlingen, eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurde kurz nach 0.15 Uhr ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 249 Stundenkilometern erfasst. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 um 122 Stundenkilometer.

Heute Dienstag gab die Kantonspolizei Thurgau ein Foto des Autos frei. Das hochmotorisierte Fahrzeug ist ein Seat Leon ST Cupra, welches maximal 370 Pferdestärken hat. Der Mann war beinahe mit der Höchstgeschwindigkeit des Autos unterwegs.

(red.)