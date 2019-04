Das ist der neue Davos-Trainer

Harijs Vitolins hatte beim HC Davos nach dem Abgang von Arno Del Curto das Traineramt übernommen. Jetzt ist klar, wer der starke Mann an der Seitenlinie in der nächsten Saison wird. Christian Wohlwend wird neuer HCD-Trainer, wie der Klub am Donnerstag mitteilt. Assistenztrainer wird Waltteri Immonen.

Christian Wohlwend als Head-, und Waltteri Immonen als Assistenztrainer; die ersten beiden neuen HCD-Coaches haben unterschrieben.

➡️📠 hier gehts zur Medienmitteilung https://t.co/opRZa5QSgF

Herzlich willkommen beim #HCD. pic.twitter.com/Fw63ZgXRAO — Hockey Club Davos (@HCDavos_off) April 18, 2019

Der 42-jährige Wohlwend war die letzten drei Jahre U20-Coach der Nationalmannschaft. Mit den Junioren konnte er bei Weltmeisterschaften einige Erfolge feiern, zuletzt zog er sogar gegen die starken Schweden in den Halbfinal ein.

Als Stürmer spielte Wohlwend bei Rapperswil-Jona und Kloten. Er ist Vater von zwei Kindern, in Montreal geboren und in Celerina aufgewachsen.

