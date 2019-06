Das ist der Spielplan des FC St.Gallen

Die Warten der Fans hat bald ein Ende und die Spieler müssen wieder trainieren, was das Zeug hält: Am Wochenende des 20. und 21. Juli geht die neue Super-League-Saison los. Wie die Liga am Donnerstag mitteilt, trifft der FC St.Gallen am Sonntag, 21. Juli, 16 Uhr, zu Hause auf den FC Luzern. Die übrigen Paarungen des Auftaktes sind der FC Sion gegen den FC Basel, der FC Thun gegen Neuchâtel Xamax (jeweils am Samstag), die Berner Young Boys gegen Servette und der FC Zürich gegen den FC Lugano (jeweils am Sonntag). Vom Schweizer Fernsehen übertragen wird die Partie zwischen Meister YB und Aufsteiger Servette.

Am zweiten Wochenende trifft der FCSG auswärts auf Basel (Samstag, 27. Juli, 19 Uhr). Weiter geht es mit einer Auswärtspartie gegen Neuchâtel Xamax und zwei Heimspielen gegen YB und Lugano. Den gesamten Spielplan findest du hier.

Je nachdem wie sich der FC Basel in der Qualifikationsrunde der Champions League schlägt, kann es laut der Swiss Football League zu Anpassungen im Spielplan kommen. Die Saison 2019/20 der Challenge League geht am 19. und 20. Juli los. Unter anderem treffen am ersten Wochenende der FC Chiasso und der FC Wil sowie der SC Kriens und der FC Vaduz aufeinander. Hier geht’s zum Challenge-League-Spielplan.

(pd/red.)