Das ist die beliebteste Bademeisterin!

Aus 13 Kandidaten habt ihr eure Gewinnerin erkoren! Hauchdünn, mit nur einer Stimme Vorsprung auf den Zweitplatzierten, setzte sich Bademeisterin Sandra Mathis von der Badi Heiden durch. Im Interview erklärt sie die Faszination des Bademeisterberufs.

Sandra, du bist die Nummer 1! Freust du dich?

Ja, das ist sehr schön! Ich bin sehr überrascht aber gleichzeitig ist es sehr schön zu hören, dass man beliebt ist als Bademeisterin. In unserem Job gehört es oft dazu, dass wir unangenehme Sachen machen oder jemanden zurechtweisen müssen (lacht). Wirklich sehr schön zu hören.

Hast du schon Rückmeldungen bekommen?

Nach dem Voting sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt: «Hey! Du stehst zuoberst auf der Liste!» Ich habe im ersten Moment nur gesagt: «Welche Liste?» (lacht). Da war ich sehr überrascht, als ich es erfahren habe. Ich freue mich vor allem darüber, dass ich als Frau gewonnen habe. Bademeister ist sonst ein eher männlicher Beruf.

Kannst du dir vorstellen, warum die User so oft für dich abgestimmt haben?

Während der Arbeit bin ich immer darauf bedacht, mit den Gästen sehr sozial und menschlich umzugehen. Ich denke, man sieht mir auch an, dass ich mich in meinem Job wohlfühle. Mir wird auch immer wieder gesagt, dass ich strahle, während ich auf die Badegäste aufpasse. Für viele Gäste bin ich ein «Sonnenschein», auch wenn die Sonne nicht scheint. (lacht)

Wie klingt denn eine Zurechtweisung von Frau Mathis?

Ich versuche immer zu erklären, dass es um die Sicherheit geht. Mir geht es nicht darum, zu befehlen, sondern den Leuten – und vor allem den Kindern – begreiflich zu machen, dass diese Regeln für sie und nicht gegen sie sind. Viele merken dann schnell, dass man es nur gut meint mit ihnen.

Musstest du schon einmal jemanden retten?

Hier in Heiden zum Glück noch nicht. Aber in Walzenhausen gab es ein kleines Kind, das konnte noch kaum gehen. Auf einmal hörte ich hinter mir ein lautes «Plupp» und sah nur noch den kleinen Sonnenhut auf dem Wasser. Ich hab es dann schnell herausgezogen. Reanimieren musste ich es zum Glück nicht.

Was ist dein prägendstes Ereignis deiner Bademeister-Karriere?

In meinen Händen ist zum Glück noch nie jemand verstorben. Darüber bin ich sehr froh. Aber ein Erlebnis bleibt mir: In meinen frühen Jahren als Bademeisterin arbeitete ich in Kreuzlingen. Ich musste damals ein Kind aus dem Wasser ziehen, das schon ganz blau angelaufen war. Ich musste das Kind reanimieren und habe dabei gemerkt, dass niemand aus dem Umfeld des Kindes diese Szene mitbekommen hatte. Weder Mutter noch Vater liessen sich blicken. Das Kind lebte zum Glück noch und erbrach sich ein paar Mal. Ich musste die Mutter nach der Rettung des Kindes erst einmal ausfindig machen. Es hat sich dann herausgestellt, dass die Mutter hinter einer Tuja-Hecke in der Nähe des Kinderbades Zeitung las. Das fand ich sehr krass. Das hat mich schockiert.

Wie fühlt es sich an, wenn man einem Kind das Leben rettet?

Erst ist es erfreulich, dass man es geschafft hat. Es prägt das Leben. Gleichzeitig kommt man damit in einen Lebensabschnitt, in dem man merkt, dass nichts unmöglich ist. Man denkt einfach nur: «Zum Glück ist alles gut gelaufen und das Kind lebt wieder.»

Gibt es Bademeister-Klischees, mit denen du gerne aufräumen möchtest?

Ja! Manchmal, wenn man zu einem Kind hingeht und eigentlich nur reden möchte, macht sich schnell eine «Achtung, da kommt die Bademeisterin»-Stimmung breit. Das finde ich falsch. Wir sind nicht die «Bösen». Wir meinen es nur gut.

Auf Anfrage bei der Badi Heiden freut sich Sandra Mathis’ Chef über ihren Sieg. «Sie macht ihre Sache sehr gut und hat einen hervorragenden Draht zu den Badegästen, allen voran zu den Kindern», sagt Ueli Frigg, Bademeister in der Badi Heiden über seine Stellvertreterin. Sie habe vor allem im sozialen Bereich ausgezeichnete Fähigkeiten.

(saz)