Willst du dich weiterbilden oder sogar einen Quereinstieg wagen, weisst aber noch nicht wie? Dann besuche die OBA. Erhalte den perfekten Überblick über Berufe, Weiterbildungen und Quereinstiege. Das sind unsere Highlights:

Schwerpunktthema: Berufe aus dem Gastgewerbe

Dieses Jahr steht die Gastro- und Hotelbranche im Zentrum der OBA. Welche Karrieremöglichkeiten das Gastgewerbe bietet, welche Aus- und Weiterbildungen es gibt, wie vielseitig die Job-Möglichkeiten im In- und Ausland sind und was die Vorteile und Herausforderungen dieser Branche sind – kannst du an der diesjährigen OBA entdecken – unter anderem bei einem Parcours von der Hotel-Rezeption über die Küche bis hin zum Restaurant.

Startforum

Am OBA-Samstag, 31. August findet von 11.00 bis 13.00 Uhr das «STARTFORUM – Tipps und Talks fürs Berufsleben» statt. Junge Erwachsene, die sich beruflich weiterentwickeln möchten, können sich hier inspirieren lassen und Erfahrungsberichten lauschen. Denn verschiedene Persönlichkeiten – unter anderem die Snowboard-Weltmeisterin und Polymechanikerin Julie Zogg – erzählen, wie sie ihren beruflichen Alltag meistern und verraten ihr Erfolgsrezept – sei es als junge Spitzensportlerin, als CEO eines grossen Konzerns oder als Gründer eines eigenen Start-ups.

Sonderschau

Welche Weiterbildung passt zu mir? Soll ich nochmals etwas Neues wagen? Wie kann ich meiner Karriere neuen Schwung verleihen? Solche Entscheidungen sind nicht einfach. Eine Sonderschau porträtiert verschiedene Persönlichkeiten und zeigt, wie sie ihre Karriereplanung in Angriff genommen haben. Anschliessend bietet sich direkt eine eigene kostenlose Karriereberatung bei der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung an.

Berufsmeisterschaften

Gleich drei Berufswettbewerbe können an der diesjährigen OBA live mitverfolgt werden:

Täglich: Regionale Berufsmeisterschaft Fachfrau /-mann Gesundheit

(Halle 2.1, Stand 2.1.01)

Am Donnerstag: Berufs-Schweizermeisterschaft Detailhandelsfachfrau/-fachmann

(Halle 2.0, Stand 2.0.15)

Am Freitag: Regionale Berufsmeisterschaft Fachfrau / -mann Betreuung

(Halle 3.1, Forum 3.1)

Angebote für die Eltern

Jugendliche brauchen im Berufswahlprozess die Unterstützung ihrer Eltern. Seit der eigenen Berufswahl haben sich jedoch die Anforderungen ziemlich verändert. Ein Besuch an der OBA bringt Sie wieder auf den neusten Stand. Einzelne Aussteller, Vorträge und Foren richten sich speziell an Eltern mit Kindern im Berufswahlalter. Für fremdsprachige Eltern gibt es am OBA-Samstag kostenlose Führungen in verschiedenebehringn Sprachen durch die Ausstellung.