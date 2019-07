Das ist kein Kaiman im Seealpsee

Das «Seealpsee-Monster» sieht nicht besonders gefährlich aus. © Screenshot/Lesereporterfilm

Der Kaiman im Hallwilersee scheint die Aufmerksamkeit in Sachen fremder Tiere im Wasser zu schärfen. So auch jene einer Leserin, die am Seealpsee eine vermeintliche Bisamratte gefilmt hat. Dabei handelt es sich jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine simple Wasserratte.