Das Knigge-Buch für Kiffer ist da

Kiffer müssen mit vielen Klischees leben. Alle sind total verwirrt, sie vergessen alles und sämtliche Gepflogenheiten werden im bekifften Zustand über den Haufen geworfen. Ausserdem sind sie immer «schludrig» angezogen.

Damit ist nun Schluss, denn die Ur-Ur-Enkelin der Knigge-Verfasserin hat das Buch «Higher Etiquette» auf den Markt gebracht. Im Buch erklärt Lizzie Post allen geneigten Lesern, welche Marihuana-Manieren beim Konsum der süssen Zigarette zu beachten sind.

