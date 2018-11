Das kommt neu auf Netflix

Netflix erweitert sein Angebot jeden Monat. Neue Filme, Serien, Staffeln und Dokus kommen auf den Streamingdienst. Allerdings laufen auch immer einige Lizenzen aus und das Angebot verschwindet. Wir haben dir einige Highlights für Dezember rausgesucht und sagen dir auch, was du nicht verpassen darfst, bevor es aus Netflix gelöscht wird.

Das sind die neuen Filme im Dezember

Neue Filme ab dem 1. Dezember:

– «Bridge of Spies»: Ein Kalter-Krieg-Thriller von Steven Spielberg mit Tom Hanks, Mark Rylance und Alan Alda.

– «Crossroads»: Auch bekannt als «One Two Jaga». Ein Drama aus Malaysia.

– «Deadpool»: Die erfolgreiche Action-Komödie mit dem Marvel-Helden Deadpool (Ryan Reynolds).

– «Dreizehn»: Teenie-Drama mit Evan Rachel Wood, Holly Hunter und Nikki Reed.

– «Green Room»: Eine Punk-Band wird Zeuge eines Mordes. Deshalb werden die Bandmitglieder selbst Ziel des Killers.

– «Legenden der Leidenschaft»: Ein Kult-Film aus den 1990er-Jahren mit Brad Pitt, Anthony Hopkins und Aidan Quinn.

– «Legion»: Im Fantasy-Action-Film muss sich eine Gruppe von Leuten zusammen mit dem Erzengel Michael gegen Dämonen wehren.

– «Monuments Men»: George Clooney, Matt Damon und Bill Murray sollen im Zweiten Weltkrieg Kunstwerke aus den Händen von Nazis befreien.

– «Sind wir endlich fertig?»: Eine Komödie mit Ice Cube, Nia Long und John C. McGinley.

– «Stealth»: Drei Piloten müssen ein streng geheimes Militärprogramm unter Kontrolle bringen, um den nächsten Weltkrieg zu verhindern.

– «The Big Hit»: Eine Action-Komödie mit Mark Wahlberg und Christina Applegate.

Neue Filme ab dem 4. Dezember:

– «Willkommen bei den Hartmanns»: In der Komödie nimmt eine wohlsituierte Münchner Familie einen Flüchtling aus Nigeria auf.

Neue Filme ab dem 5. Dezember:

– «Jerry Cotton»: In der Komödie mit Christian Tramitz und Christian Ulmen kämpft der beste FBI-Agent gegen Mordvorwürfe.

– «Passengers»: Jennifer Lawrence und Chris Pratt sollten eigentlich im Tiefschlaf zu einem weit entfernten Planeten reisen, wachen aber 90 Jahre zu früh auf.

Neue Filme ab dem 7. Dezember:

– «Jungfrau (40), männlich, sucht…»: Steve Carell ist noch Jungfrau und verliebt sich mit 40 Jahren in eine alleinerziehende Mutter.

– «Liebe braucht keine Ferien»: Weihnachts-Romanze mit Kate Winslet, Cameron Diaz und Jude Law.

– «Mogli: Legende des Dschungels»: Realverfilmung des Dschungelbuchs mit Christian Bale, Benedict Cumberbatch und Cate Blanchett.

– «Savages»: Zwei Klein-Drogendealer stellen sich einem mexikanischen Drogenkartell, nachdem ihre Freundin entführt worden ist.

– «Tatsächlich… Liebe»: Der Weihnachts-Klassiker mit Hugh Grant, Emma Thompson, Martine McCutcheon und Liam Neeson.

– «The Big Lebowski»: Der Kult-Kiffer-Film der Coen-Brüder mit Jeff Bridges, John Goodman und Julianne Moore.

Neue Filme ab dem 11. Dezember:

– «Sully»: Die Geschichte der unglaublichen Landung eines Flugzeugs auf dem Hudson River in New York.

Neue Filme ab dem 12. Dezember:

– «Die Hollars – Eine Wahnsinnsfamilie»: In dieser Tragikomödie kehrt ein Mann in sein Heimatdorf zurück, nachdem seine Mutter schwer erkrankt ist.

Neue Filme ab dem 13. Dezember:

– «Saint Amour – Drei gute Jahrgänge»: Vater (Gérard Depardieu) und Sohn reisen in einem Pariser Taxi der Weinstrasse entlang.

Neue Filme ab dem 14. Dezember:

– «Andhadhun»: Eine Bollywood-Komödie um einen blinden Pianisten, der einen Mord melden muss, den er nie gesehen hat.

– «Roma»: Im Drama wird ein Jahr einer Familie in Mexiko in den 1970er-Jahren gezeigt.

Neue Filme ab dem 15. Dezember:

– «Jacques – Entdecker der Ozeane»: Biographie des Ozean-Forschers Jacques-Yves Cousteau.

Neue Filme ab dem 16. Dezember:

– «Suffragette – Taten statt Worte»: Ein Historienfilm über den Kampf einer Mutter in London für das Frauenstimmrecht.

Neue Filme ab dem 17. Dezember:

– «Carol»: Eine Fotografin entwickelt eine intime Beziehung zu einer älteren Frau im New York der 1950er-Jahre.

– «Jack Ryan: Shadow Recruit»: Ein CIA-Analyst entdeckt eine russische Verschwörung.

Neue Filme ab dem 19. Dezember:

– «Mona Lisas Lächeln»: Julia Roberts hinterfragt als Kunst-Professorin mit ihren Schülerinnen die traditionellen Rollenbilder.

– «The Bling Ring»: Eine Gruppe von Teenagern nutzt die Social-Media-Profile von Promis, um ihre Häuser auszurauben.

Neue Filme ab dem 21. Dezember:

– «Gods of Egypt»: Ein Fantasy-Film über ägyptische Götter, die sich bekämpfen.

– «Bird Box»: Sci-Fi-Drama um eine Frau und ihre Kinder, die durch ein verwüstetes Land fliehen müssen – mit verbundenen Augen.

Neue Filme ab dem 22. Dezember:

– «Flashback – Mörderische Ferien»: Ihre Eltern wurden brutal ermordet, jetzt kommt Jeanette aus der psychiatrischen Klinik raus und entdeckt, dass auch all ihre Freundinnen und Freunde getötet werden.

Neue Filme ab dem 23. Dezember:

– «Royal Hearts»: Romanze um eine grosse Erbschaft in einem fremden Land.

Neue Filme ab dem 30. Dezember:

– «After Porn Ends 3»: Ein Dokumentarfilm über das Leben ehemaliger Pornodarstellerinnen.

Neue Filme ab dem 31. Dezember:

– «Das Schicksal ist ein mieser Verräter»: Zwei Teenager, die an Krebs leiden, machen sich auf die Reise zu einem zurückgezogen lebenden Schriftsteller.

– «Die Vorsehung»: Ein Medium hilft dem FBI einen Serienmörder zu fassen.

Das sind die neuen Serien im Dezember

Neue Serien ab dem 1. Dezember:

– «Family Guy», Staffel 15

– «Prison Break», Staffel 5

– «Sparta», Staffel 1

– «Z Nation», Staffel 5

Neue Serien ab dem 5. Dezember:

– «Berlin Station», Staffel 3

Neue Serien ab dem 7. Dezember:

– «Case», Staffel 1

– «Das Gelbe vom Ei: Frohes Fest»

– «Dogs of Berlin», Staffel 1

– «El Recluso», Staffel 1

– «Pine Gap», Staffel 1

– «Plan Coeur – Der Liebesplan», Staffel 1

– «The Ranch», Teil 6

Neue Serien ab dem 10. Dezember:

– «Bad Banks», Staffel 1

Neue Serien ab dem 12. Dezember:

– «Final Space», Staffel 1

Neue Serien ab dem 13. Dezember:

– «Wanted», Staffel 3

Neue Serien ab dem 14. Dezember:

– «The Protector», Staffel 1

– «Fuller House», Staffel 4

– «Travelers – Die Reisenden», Staffel 3

– «Die echten Narcos», Staffel 1

– «Chiling Adventures of Sabrina: A Midwinter’s Tale»

Neue Serien ab dem 15. Dezember:

– «Erased», Staffel 1

Neue Serien ab dem 23. Dezember:

– «Unten am Fluss»

Das verschwindet auf Netflix:

– «Stromberg» (30. November)

– «Apocalypse Zweiter Weltkrieg» (30. November)

– «Dr. Psycho» (30. November)

– «Great British Menu» (30. November)

– «Alexis Sorbas» (30. November)

– «Das Wunder von Manhattan» (30. November)

– «Helmut Schmidt – Lebensfragen» (30. November)

– «Making ‘Bram Stoker’s Dracula’» (30. November)

– «Master and Commander» (30. November)

– «Guilty» (30. November)

– «Carolin Kebekus: Pussy Terror» (30. November)

– «The Undateables» (30. November)

– «Homevideo» (30. November)

– «The 10 Year Plan» (30. November)

– «Zwei Weihnachtsmänner» (30. November)

– «Schneller als der Tod» (30. November)

– «Ninja Assassin» (30. November)

– «Miss Undercover» (30. November)

– «Bernard» (30. November)

– «Tintenherz» (30. November)

– «Worst Cooks in America» (30. November)

– «Motivation 3: The Next Generation» (30. November)

– «Friends With Benefits» (30. November)

– «Ladykracher» (30. November)

– «Ritter Jamal» (30. November)

– «Ruf der Macht» (30. November)

– «Die Bülent Ceylan Show» (30. November)

– «Expeditionen ins Tierreich: Abenteuer Nordsee» (30. November)

– «Wildes Skandinavien – Das Abenteuer» (30. November)

– «Expeditionen ins Tierreich: Wildes Deutschland» (30. November)

– «Nature’s Greatest Secret: The Coral Triangle» (30. November)

– «The Battle Agains Rome» (30. November)

– «Suckers» (30. November)

– «Das prächtige Jahrhundert» (1. Dezember)

– «Geschichten aus Mullewapp» (14. Dezember)

– «Dawn of the Ocean» (14. Dezember)

– «Lockup: Chain Linked» (16. Dezember)

– «Furchester Hotel» (19. Dezember)

– «Wellness für Paare» (19. Dezember)

Die Listen sind nicht vollständig und häufig gibt es bei Netflix noch kurzfristige Änderungen.