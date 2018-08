Die Teenie-Soap «O.C., California» feierte am 5. August 2013 in Amerika Premiere. Die Serie war sofort ein Erfolg: Seth, Summer, Ryan, Marissa und Co. haben mit Dramen, Eifersucht und Liebesgeschichten die Herzen der Zuschauer erobert. 15 Jahre später haben fast alle Darsteller den Durchbruch und einige sogar eine Hollywood-Karriere geschafft. Sieh dir an, was aus ihnen geworden ist: