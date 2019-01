Das OpenAir St.Gallen gibt Sackgeld

Das OpenAir St.Gallen gehört zu den Festival-Höhepunkten in der Schweiz. © Tagblatt/Urs Bucher

Rund zwei Drittel des Line-ups fürs OpenAir St.Gallen sind inzwischen bekannt. Die Ärzte, Florence & The Machine und Diplo gehören zu den Headlinern. Der Ticketverkauf startet am 4. Februar, in den ersten 48 Stunden verschenkt das Festival Sackgeld.