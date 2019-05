Das schlechteste Highlight-Video ever

Nach 13 Jahren hat sich der Goalie Daniel Lopar am Mittwochabend vom FCSG verabschiedet. Der Fussballer setzt seine Karriere beim australischen Verein Western Sydney Wanderers in der A-League fort. Um den Fans den Neuzugang vorzustellen, haben die Wanderers ein Video mit Aktionen von Lopar erstellt. Nur leider sind darauf mehr langweilige Aktionen als richtige Highlights zu sehen.

🧤 We have today announced the signing of Daniel Lopar: https://t.co/4215ZJIVQW #WSW pic.twitter.com/ggySInl9S2

Dementsprechend freuen sich auch die Fans der australischen Fussballmannschaft auf den Goalie: «Das ist wahrscheinlich das schlechteste Highlight-Video das ich je gesehen habe», schreibt ein Twitter-User.

That was probably the worst highlights clip I’ve ever seen

Richtig peinlich findet das Video ein anderer Twitter-User. Und ironisch schreibt er dazu, dass er geschockt sei, dass die Verpflichtung von Daniel Lopar nicht für mehr Aufmerksamkeit gesorgt habe.

This is embarrassing Hahahah. What a highlight reel, could have made it in my backyard this morning… great signing guys- shocked it didn’t get more publicity…. @timmykov

— Sepo (@therealsepo) May 23, 2019