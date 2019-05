Das «Schlupfhuus» wird geschlossen

«In den letzten Jahren musste das Angebot mit starken Auslastungsschwankungen kämpfen», heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons St.Gallen, die dem «St.Galler Tagblatt» vorliegt. Dies, kombiniert mit den Ansprüchen an eine jederzeitige Verfügbarkeit, eine sinnvolle betriebswirtschaftliche Grösse sowie an die Qualität bei der Leistungserbringung, verunmögliche einen zukunftsorientierten Betrieb.

Das Defizit könne weder durch den Kanton getragen noch durch die Trägerschaft weiter reduziert werden. Deshalb sind der Kanton und die Stiftung Ostschweizer Kinderspital als Trägerorganisation einig, dass sich die Stiftung Ostschweizer Kinderspital per Ende März 2020 aus dem Angebot «Schlupfhuus» zurückzieht.

Wie der Kanton St.Gallen weiter vorgehen will, kannst du hier nachlesen.

(red.)