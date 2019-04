Das sind die 7 Highlights der Offa

Wird präsentiert von:

#1 Trendplattform

Fans von Produkten, die nicht von der Stange kommen, werden vermutlich an der neuen Trendplattform fündig. Hier gibt’s fair produzierte Taschen, massgeschneiderte Anzüge, solarbetriebene Spielzeuge und das kleinste Portemonnaie der Schweiz. In der Halle 2.1 vertreten sein wird auch ein Pop-up-Store mit Schweizer Marken aus den Bereichen Wohnen, Mode und Schmuck.

#2 Entdeckungsreise für die Kleinen

Kinder mögen es meist lieber, Dinge selbst auszuprobieren, statt sich alles nur in der Theorie anzuhören. Die Offa lädt deine Sprösslinge auf eine Entdeckungsreise ein. Zu den Attraktionen gehören ein Würfel-Mosaik (Halle 2.0), das Kochen eines eigenen Menüs (Halle 9.1.2) und eine schottische Schatzsuche (Halle 9.1).

#3 Sonderschauen

Wie hat sich das Ostschweizer Fernsehen TVO in den letzten Jahrzehnten gewandelt? Was ist das Faszinierende an Zauberwürfeln? Welche Modetrends dominieren den Frühling? Diese Fragen werden dir an den über 25 Sonderschauen beantwortet. An der Offa 2019 triffst du insgesamt auf über 500 Aussteller.

#4 Pferdemesse

Auch Tierfans kommen an der Offa nicht zu kurz. So findet an der 36. Pferdemesse täglich die Show «Lebensfreude und Leidenschaft» statt, zudem sind in der Halle 7.0 rund 90 Pferde und Fohlen verschiedener Rassen ausgestellt. Kinder zwischen fünf und acht Jahren haben die Möglichkeit, Ponys zu striegeln, zu streicheln, zu füttern und durch einen kleinen Parcours zu führen.

#5 Grillmeisterschaft und Showküche

Es macht ganz schön hungrig, durch die Hallen zu schlendern. Auf der Genussinsel (Halle 9.1.2) wartet eine breite Auswahl regionaler Spezialitäten zum Degustieren und Kaufen auf dich. Während der Messe treten sowohl Gastro-Köche als auch Grillmeister gegeneinander an.

#6 Frühling für Balkon und Garten

Du willst deinen Balkon oder Garten aufpimpen, weisst aber nicht, wie du das anstellen sollst? Vielleicht hilft dir der Gartensektor an der Offa weiter. Die Aussteller zeigen unter anderem ihr Angebot in den Bereichen Architektur, Möblierung und Deko.

#7 Degustationshallen

Alle, die schon seit der Olma auf das Betreten der Degustationshallen 4 und 5 warten, können beruhigt werden: Natürlich gibt’s auch dieses Jahr Weine, Biere und Spirituosen zum Probieren. Die Degustationshallen haben bereits am Dienstag, 9. April, von 16 bis 21 Uhr geöffnet, während der übrigen Messetage jeweils zwischen 11 und 21 Uhr.

Die Ostschweizer Frühlings- und Trendmesse Offa findet vom 10. bis 14. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr, in den Olma-Hallen in St.Gallen statt. Eine Übersicht über das Programm der 43. Offa findest du hier.

