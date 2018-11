Das sind die 8 Highlights der Automesse

Mobilität in all ihren Facetten zeigen – das will die «automesse st.gallen». «Wir stellen alles aus, was fährt,» sagt Marco Wehrli, Direktor der «automesse st.gallen». 73 Aussteller, 350 Autos, und über 30 Marken versammeln sich während zweieinhalb Tagen auf dem Olma-Messe-Gelände. Doch, das ist längst nicht alles, hier sind die 8 Attraktionen, die du nicht verpassen solltest:

1. Die Monstertruck-Show

Grosse Reifen und ein starker Motor. Zum ersten Mal zeigt die Automesse einen Monsterruck. Dieser wird auch über ein paar Schrottautos brettern. Wer Glück hat, kann auch mitfahren. Der Monster Truck fährt vor der Olma-Arena.

2. Speed im Hallen-Himmel

Die Swiss Drone League verspricht spektakuläre Rennen mit den besten Piloten Europas. Beim Drone-Racing werden mit Kamera ausgerüstete Drohnen durch die Lüfte manövriert. Der Pilot sitzt dabei mithilfe einer Spezialbrille praktisch im Cockpit der Drohne. (Halle 3.0)

3. Töffliparade auf dem Messe-Gelände

Die härtesten Jungs aus dem Thurgau präsentieren an der Sonderausstellung «me&my ride» ihre liebevoll gepflegten Mofas und sie organisieren auch gleich noch einen Mofa-Corso. Mitmachen dürfen alle harten «Rider», die am Samstag, 17. November mit ihrem Töffli zur den Olma-Messhallen fahren. Start ist um 14.14 Uhr. Besammlung vor dem Haupteingang «G».

4. BMX-Profi Chris Böhm zeigt seine Flatland-Show

Um atemberaubende Tricks zu zeigen, brauchen BMX-Sportler keine Halfpipes, das geht auch einfach so. Es wirbelt und zwirbelt richtiggehend, wenn der deutsche BMX-Profi Chris Böhm an den Start geht. (Halle 3.0)

5. Grossmutters Lieblingsauto

Das Saurer Museum Arbon zeigt besondere Automobil-Schönheiten aus ihrem Fundus. So macht Geschichte Spass. (Halle 9.1, Stand 9.1.15)

6. Sport und Speed

Eingefleischte Rennsportfans dürfen sich unter anderem auf den IndyCar-Racer von Simona de Silvestro oder auf das A1GP-Fahrzeug von Neel Jani freuen. Aber auch alle anderen können über die heisse Boliden aus dem nationalen und internationalen Rennsport staunen. (Halle 3.0)

7. Tuning: Aufgebrezelte Boliden

Grösser, breiter und lauter – an der Sondershow Tuning&Fun werden prämierte Fahrzeuge gezeigt und Profis geben Tipps, was im Tuningbereich alles möglich ist. (Halle 3.0)

8. Grün und sauber

Beim Green und Clean-Forum dreht sich alles um Elektro- und Wasserstoffmobilität. Wer will, kann in ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug sitzen. Jaguar zeigt hier sein brandneues batterie-elektrische I-Pace.

