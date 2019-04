Das sind die Bachelorette-Kandidaten

In dieser Bachelorette-Staffel geht es nach Südafrika, wo sich ab dem 29. April die jungen Männer um die Gunst der Bachelerotte Andrina Santora bewerben. Ein genaues Bild von ihrem Traummann hat Andrina nicht. «Ich kann jetzt nicht sagen, dass er unbedingt schwarze oder braune Haare haben muss. Ich bin da echt offen», sag die Zürcherin zu «Blick».

Aus dem FM1-Land kommen gleich mehrere Kandidaten: Der Pferdeflüsterer Marvin, der, wenn er nicht beruflich unterwegs ist, im Café seiner Eltern in St.Margrethen aushilft. Marvin hat offenbar keine falschen Hemmungen, was seinen Körper anbetrifft. Er hat in der TV-Show «Adam sucht Eva» bereits im Adamskostüm seine Traumfrau gesucht, ob er es diesmal besser trifft?

Der 29-jährige Mike gilt als der witzige Kandidat aus dem Bündnerland. Er ist der Rocker unter den Single-Männern und hat immer einen witzigen Spruch auf Lager. Die zahlreichen Tattoos widerspiegeln den frechen Charakter des Motorradverkäufers.

Der St. Galler Jeremy (27) hält seinen Body am liebsten mit Crossfit, Bouldern und Klettern fit. Ein prägender Schicksalsschlag hat die Kämpfernatur dazu inspiriert, seinen Mitmenschen dabei zu helfen, das Beste aus ihrem Leben zu holen.

Der 24-jährige Alex aus dem Kanton St. Gallen musste aufgrund von zwei Kreuzbandrissen bei seiner Leidenschaft, dem Sport, zurückstecken. Als Fussballer und Fussballtrainier fiel ihm diese Entscheidung nicht leicht.

Aus dem Thurgau kommt der 29-jährige Rico, der bereits einen Weltmeistertitel als K1-Kämpfer hat. Vor seinen Wettkämpfen pflegt der Thurgauer ein aussergewöhnliches Ritual: Mit seiner Handorgel betritt er vor jedem Wettkampf selbstbewusst den Ring.

Alle Kandidaten findest du in der Bildergalerie.

(red.)