Das sind die beliebtesten Youtube-Videos

1. Der Ramos-Song ⚽



Der Ramos-Song vom Sportsatire-Format «Wumms» beschäftigt sich auf eine witzige Art mit dem rabbiaten Zweikampfverhalten von Real-Madrid-Verteidiger Sergio Ramos. Das Musikvideo kommt insgesamt auf über 24 Millionen Aufrufe.

2. Der Neymar-Song ⚽



Auch dem brasillianischen Fussball-/Schwalbenstar Neymar haben die Jungs vom «Wumms» ein eigenes Lied gewidmet. Im Clip finden sich übrigens auch die Widnauer Junioren, die Neymar imitieren.

3. Der Ronaldo-Song ⚽



Der selbsternannte «beste Spieler der Welt» Christiano Ronaldo kommt bei «Wumms» nicht besonders gut weg. So wird dort auch seine Steuerhinterziehung thematisiert.

4. So würde «079» als Schweizer WM-Song klingen ⚽



Auch Platz vier gehört König Fussball. Zumindest indirekt: Die Kollegen vom SRF haben den Charthit «079» von Lo und Leduc zum WM-Song umgetextet. Der Song war ein Hit, das Spiel der Nati bekanntlich nicht.

5. Real Life Trick Shots 2 🗑

Wer kennt es nicht: Der verzweifelte Versuch, den Abfall in den Eimer zu werfen, statt zu tragen. Im Video von «Dude Perfect» werden die unmöglichsten Dinge geworfen und – im Gegensatz zum Abfall – auch immer getroffen.

6. Lunar Eclipse Live 2018 – Mondfinsternis 2018 🌚



Am 27. Juli 2018 gab es eine totale Mondfinsternis. Der Livestream dazu war sehr populär. Problematisch wird es aber, wenn es ausgerechnet beim spannendsten Moment technische Probleme gibt, wie im Video der Hochschule Offenburg. Es konnte aber rechtzeitig behoben werden und deshalb ist das sechsstündige Video noch online. Tipp: Spannend wird es ab 04:14:40

7. Walmart yodeling kid 🎶

Wenn ein Kind mit weissem Hemd und roter Fliege in einem amerikanischen Warenhaus beginnt zu singen, dann klickt darauf die ganze Welt und natürlich auch die Schweiz.

8. Unser Geburtsbericht – Komplikation & kurz vor Not-Operation 👶



Es war die Youtube-Sensation des Jahres. Bibi von «BibisBeautyPalace» hat ihr erstes Kind bekommen. Natürlich ist ihr Sohn auch auf dem Kanal ein Thema und im Geburtsbericht erzählt Bibi mit ihrem Freund 24 Minuten lang über die Geburt.

9. Je surprends 8 abonnés autour du Monde 🗼

Das erste Video auf Französisch findet sich auf Platz 9 und zeigt einen einstündigen Roadtrip durch die französischsprachigen Teile der Welt. Der französische Internet-Star Lucas Hausard besucht dabei acht Abonnenten, die überall verteilt sind.

10. Heute ist der errechnete Geburtstermin 👶



Und auch der letzte Platz im Ranking gehört Bibi, die ihre Community am geplanten Tag der Geburt mitnimmt. Die Geburt gibt es nicht zu sehen, dafür Bilder vom Ultraschall.

Musikvideos: Ed Sheeran und Luis Fonsi doppelt vertreten

Auch in Zeiten von Spotify und Co. wird auch die Musikvideos fleissig geklickt. Der Gewinner ist ein alter Bekannter.

1. Ed Sheeran – Perfect

Auch wenn es eine österreichische Bergwelt ist, die man im Video sieht, wird es in der Schweiz sehr gut geklickt.

2. Luis Fonsi, Demi Lovato – Échame La Culpa

Der Nachfolger von Despacito funktioniert fast so gut wie sein Vorgänger. Über 1,6 Milliarden Mal wurde der Video angeklickt.

3. Camila Cabello – Havana

Das Musikvideo zum Ohrwurm beginnt mit einem Heiratsantrag der besonderen Art.

4. Nicky Jam x J. Balvin – X (Equis)



Jessy Terrero, der Regisseur des kunterbunten Musikvideos, arbeitete bereits mit Jennifer Lopez, Lionel Richie und 50 Cent zusammen.

5. Luis Fonsi – Despacito

Bereits im Januar 2017 wurde das Video veröffentlicht, doch es wird noch immer gerne angesehen und angehört.

6. Maroon 5 – Girls Like you

Das Video glänzt mit unzähligen Cameoauftritten von Schauspielern und Musikern.

7. Drake – God’s Plan

Drake verrät gleich zu Beginn, dass dieses Video rund eine Million Dollar Budget hatte. Und alles wurde ausgegeben – aber nicht dem Label sagen.

8. Lartiste – Mafiosa

Ein Video, das zumindest teilweise nicht auf Englisch, sondern auf Französisch gesungen ist.

9. Marshmello & Anne-Marie – Friends

Zu diesem Lied gibt es noch ein zweites Video, das in einem Pop-up Museum in New York aufgenommen wurde.

10. Ed Sheeran – Shape of You

Der erste und der letzte Platz im Ranking gehören Ed Sheeran, dessen Video von «Shape of you» Anspielungen auf die Filme «Rocky» und «Fight Club» enthält.