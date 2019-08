Das sind die besten Lokale in Graubünden

Es mussten wohl sehr viele Restaurants, Beizli und Lokale getestet werden, bis man eine solche Fülle von Empfehlungen abgeben kann. Ganze 100 Feinschmeckerlokale sind im neuen Magazin «Graubünden geht aus» zu finden. Nebst den Listen in den einzelnen Kategorien findet sich zu jedem Restaurant auch eine Erklärung, wieso es dieses ins Magazin geschafft hat.

Kritik sucht man in «Graubünden geht aus» vergebens. «Wir verunglimpfen niemanden, sagen nicht, um welche Restaurants Sie einen Bogen machen sollen. Wir veröffentlichen ausschliesslich Berichte zu aktuell und anonym besuchten Restaurants, die wir empfehlen können», schreibt Wolfram Meister, Chefredaktor des Magazins, in seinem Vorwort.

Im Heft hat es die «Altbekannten» Restaurants, die in jedem Führer erwähnt werden. So kann «Graubünden geht aus» zum Beispiel ebenfalls keinen Bogen ums Schloss Schauenstein von Sterne-Koch Andreas Caminada machen. Das Magazin glänzt viel eher, wenn die Perlen abseits der Touristenpfade empfohlen werden. Oder wer wusste schon, dass es im Central in Samedan wunderbare selbstgemachte Ravioli gibt?

(rr)