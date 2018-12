Das sind eure Weihnachtspullis

Riesige Schneeflocken in jeglichen Farben, komisch verformte Rentiere und bimmelnde Glöckchen: Bei Weihnachtspullis gibt es nichts, was es nicht gibt. In den USA färben sich Männer sogar ihren Bart ein und bestäuben ihn auch noch mit Glitzer. Dieser Trend hat es glücklicherweise noch nicht über den Teich geschafft. Doch schön-hässliche Weihnachtspullis werden auch in der Schweiz immer mehr Mode.

Deshalb suchen wir die besten Weihnachtspullis des FM1-Landes. Die ganze FM1-Redaktion erscheint am Donnerstag mit ihren liebsten Weihnachtspullis. Können unsere Leser und Hörer diese toppen? Schick uns dein Weihnachtspulli-Bild!

Unser bisheriges Lieblingsbild ist übrigens von Andy Murray im Weihnachtspulli. Er sieht darauf so richtig glücklich aus. Als hätte er gerade Wimbledon gewonnen: