Das sind die stressigsten TV-Serien

Wenn schon wieder eine Hauptfigur bei «Game of Thrones» stirbt, müssen schon mal ein paar Fingernägel dran glauben. Oder schafft es die Polizei in der Krimiserie, den Mörder zu finden, bevor er wieder zuschlägt? Wenn wir fernsehen, leiden wir immer auch mit – manchmal mehr, manchmal weniger.

«Buzz Bingo», eine Firma, die spezialisiert auf die Analyse von Social Media ist, hat untersucht, mit welchen Wörtern die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Gefühle zu aktuellen TV-Shows ausdrücken. So konnte sie die zehn stressigsten Serien rausfinden.

Wenig überraschend ist «Game of Thrones» auf Platz 1. Was dann doch eher ein bisschen überraschend ist: Sogar «Breaking Bad» schafft es auch so viele Jahre nach der Erstausstrahlung noch unter die Top-10.

Die komplette Liste der stressigsten TV-Serien findest du in unserer Galerie. Und noch ein kleiner Tipp: Gönn dir nach einer intensiven Netflix-Session doch einfach mal wieder ein entspannendes Bad.

(rr)